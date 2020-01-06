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"تيم الإبداع" يطرح "دمي أخاصمي على هدومي" على طريقة الفيديو كليب

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح "تيم الإبداع"، لغناء المهرجانات الشعبية، مهرجان جديد على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "دم اخصامى على هدومى"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة حصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية وتفاصل عشاق التيم.

تفاصيل "دم اخصامى على هدومى"

يقدم المهرجان كل من المؤدي مصطفى الجن وهادى الصغير، ومن كلمات غباشى، وديزاين ومونتاج عمر ريعو، ومن توزيع دولسى، وتقول الكلمات: "احذذر السكين صيادة، انت اخرك يالا صدادة لونكشت معاك للاخر مش هحل ومش هتراضا، مش شايف مخاليق من يومي اتولد في ضالمه عمومي، كله من ضرباتي بيسقط دم اخصامي على هدومي".


يذكر أن "تيم الإبداع"، قدمو العديد من المهرجانات الشعبية الذي حققت نجاح بالشارع المصري، وذاع صيتها واصبحت عنصر اساسي في احياء الافراح والمناسابات، ومنها "كارت ابترل"، والتي تخطت حاجز الـ30 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب".
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