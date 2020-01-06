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براد بيت في حفل جولدون جلوب 2020 بحضور جميع زوجاته السابقات

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:03 م
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براد بيت
براد بيت
مرنا مجدي
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انتظر المشاهدون تحسبًا لمعرفة ما إذا كان براد بيت وجنيفر أنيستون، سيعيدان الاتصال في حفل جولدن جلوب 2020، ولكن للأسف، لم يكن المقصود بذلك.

طوال فترة العرض المرصع بالنجوم ليلة الأحد، كانت الزوجات السابقات مجرد أقدام متباعدة أثناء مشاهدة حفل توزيع الجوائز.

فازت براد بيت، نجم Once upon a time in Hollywood بجائزة أفضل ممثل مساعد، في حين تم ترشيح جينيفر أنيستون لأفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني دراما لبرنامج The Morning Show.

ومع ذلك، فإن قربهم لم يؤد إلى لم الشمل كما كان يأمل البعض. على الرغم من أن جينيفر ابتسمت وراقبت باهتمام عندما ألقى براد خطاب القبول لأفضل ممثل مساعد.

قطع الثنائي شوطًا طويلًا منذ طلاقهما عام 2005. قال مصدر ل E News: "لقد كانوا على اتصال خلال السنوات القليلة الماضية ويتحدثون من حين لآخر. إذا واجهوا بعضهم البعض، فسوف يهنئون بعضهم البعض ويتبادلون المجاملات".

تابع المصدر: "الماضي هو وقت طويل في الماضي، إنهم لا يتحدثون كثيرًا، لكن عندما يفعلون ذلك فيكون حديث دافئًا وإيجابيًا للغاية. إنه ليس كبيرًا بالنسبة إليهم كما هو الحال مع الجميع من حولهم. لا توجد مشكلات في التواجد في نفس المكان في نفس الوقت".

في الواقع، ينظرون الآن إلى أصدقاء آخرين. في فبراير حضر بيت حفل عيد ميلادها الخمسين، في أول مرة شوهدوا فيها معًا منذ انفصالهم. وفي الشهر الماضي فقط، ظهر في حفل عيد الميلاد، الذي ضم ضيوفًا مثل غوينيث بالترو وريس ويذرسبون وتوم هانكس وكيت هدسون وليزا كودرو.

ومع ذلك، لا يبدو أن براد يكافح من أجل أن يكون صديقًا وديًا بشكل عام.

كما أنه مؤرخ لجوينيث بالترو، التي تحضر أيضًا جائزة جولدن جلوب 2020 منذ أن تم ترشيح عن The Politician لأفضل مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي.

التقى براد بيت وجوينيث بالترو في تصوير فيلم الجريمة Se7en في عام 1994 وبدأت تعود بعد فترة وجيزة. ثم بعد عامين فقط تزوجا، لكن من الواضح أن الأمور لم تنجح لأنها انفصلت في عام 1997.

لم يكشف بيت وجوينيث عن سبب انفصالهما تمامًا، لكنها أخبرت Howard Stern في عام 2017: "كنت مثل هذا الطفل، كان عمري 22 عامًا عندما التقينا. استغرق الأمر مني 40 عامًا حتى أخرج رأسي من مؤخرتي. يمكنك اتخاذ هذا القرار عندما تبلغ من العمر 22 عامًا، لم أكن مستعدة وكان جيدًا جدًا بالنسبة لي".

وأخيرًا وليس آخرًا، كريستينا آبلجيت، التي كانت مؤرخة بيت لفترة وجيزة للغاية في عام 1989. حضروا معًا 1989 جوائز موسيقى الفيديو MTV معا، ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
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