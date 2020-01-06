رينيه زيلويجر عن "جودي جارلاند": واحدة من أعظم بركاتي"

في جوائز جولدن جلوب 2020، تم تقديم النجمة رينيه زيلويجر لأفضل ممثلة في فيلم درامي من إخراج رامي مالك.



اقتربت رينيه بأمان من الميكروفون في ثوبها الأزرق وتحدثت برفق.



في كلمتها، شكرت الممثلة العديد من الأشخاص من طاقم العمل والطاقم الذي جعل أداء العرض لها ممكنًا: "شكرًا لكم، أنا هنا حقًا. مرحبًا جميعًا، من الجميل أن أراكم. سأبدو جميلة بعد مرور 17 عامًا. شكرًا لك HFPA لدعوتي إلى لم شمل الأسرة، خاصة مع الجميع لقد بدأت هذه السيدات غير العاديات هذا العام، أعني ذلك عملك ينقلني، إنه ينتقل إليّ، وكنت أتشوق لأنني سأجلس من مقاعد المسرح لفترة طويلة مع وجود قائمة رائعة معك".



فازت رينيه على سينثيا إريفو التي لعبت دور البطولة في فيلم Harriet، سكارليت جوهانسون من فيلم Marriage Story، وسويرس رونان من فيلم Little Womenوتشارليز ثيرون عن فيلم Bombshell.



قالت رينيه أنها تعرفت على شخصية جودي – الشخصية التي فازت عنها بالجائزة - تعرفت على هذه المرأة الموهوبة في خطابها، إلى جانب شخصيتها وإلهامها شخصية جودي جارلاند: "الاحتفال بأحد الرموز العظيمة في كل العصور معك كان أحد بركات حياتي والأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن حبهم لجودي جارلاند والتعرف على الأهمية الشخصية الكبيرة لإرثها وإنسانيتها، كان بمثابة تذكير كبير وخلصت إلى أن الخيارات التي نتخذها تهم الأمور التي نتخذها، وكيف نختار تكريم بعضنا البعض في حياتنا، يمكن أن تهمنا كثيرًا".