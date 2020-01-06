ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب بالأسواق

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرا خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 6 يناير 2020 بسوق الصاغة فى مصر، بقيمة وصلت إلى 15 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً، وجاءت أسعار الذهب المحلى على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر





عيار 18 سجل 605 جنيهات للجرام.





عيار 21 سجل 705 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل 805 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب 5640 جنيها.

أوقية الذهب 1573 دولارا.

أسعار الذهب العالمية

وكانت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية (الأونصة)وذلك بعد التوترات الجيوسياسية بين الولاايت المتحدة وإيران بعد مقتل القيادي الايراني قاسم سليمانى في غارة أمريكية.



