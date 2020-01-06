هيئة الأرصاد الجوية تحذر من عاصفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 6 يناير 2020 في مصر

أعلنت هيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020، حيث قال خبراء الأرصاد، إن طقس اليوم غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة علي شمال البلاد والتي تصل لحد العاصفة علي بعض المناطق وتؤدي إلي اضطراب شديد الملاحة البحرية علي البحر المتوسط وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلاُ في وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار علي السواحل الغربية تمتد إلي مناطق من الوجه البحري.



وأضاف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الاضطراب سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



وأكد البيان، أنه يتكون الصقيع ليلا في وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم في مصر:

