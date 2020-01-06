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يوفنتوس يصدم رابيو بسبب مانشستر يونايتد وآرسنال

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:01 ص
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رابيو
رابيو
مصطفى صابر
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كشفت بعض التقارير أن يوفنتوس  لن يسمح لأدريان رابيو بمغادرة النادي هذا الشهر وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وآرسنال.

تم ربطه الفرنسي بخروج خلال شهر يناير وسط قلة وقت اللعب تحت قيادة المدرب موريزيو ساري، على الرغم من انتقاله فقط إلى تورينو خلال الصيف الماضي.

أشارت التقارير إلى أن يونايتد وأرسنال هما من بين المرشحين الرئيسيين لتأمين توقيع اللاعب.

ووفقًا للهدف ، لا توجد نية للسماح لـ رابيو بمغادرة المكان ، حيث يُقال أن يوفنتوس سعيد بالتقدم الذي أحرزه اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا منذ الصيف.

ادعت مصادر أخرى أن يوفنتوس يرغب في ضم رابيوت في صفقة لإعادة بول بوغبا إلى النادي في الصيف المقبل.

يتعرض مانشستر يونايتد لضغوط لإضافة تعزيزات إلى خط الوسط هذا الشهر بعد إصابات في الثنائي الرئيسي بوجبا وسكوت ماكوميناي.
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الكلمات المفتاحية

يونايتد ليفربول وشيفيلد يونايتد

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