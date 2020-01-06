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صحيفة بريطانية: لندن مستعدة لضرب إيران بصواريخ "توماهوك"

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:44 ص
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صواريخ توماهوك
صواريخ توماهوك
وكالات
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ذكرت صحيفة "ذا صن"، نقلًا عن مصدر، أن بريطانيا أعلنت استعدادها لضرب إيران في حال تحول التوتر بين طهران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بسبب مقتل قائد الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني، إلى حرب.

 

وقالت الصحيفة: "لن تكون لندن أول من يهاجم، لكن عندما يتصاعد الصراع، فهي على استعداد لدعم الحليف الأمريكي من خلال نشر أسطول الغواصات - الذرية من فئة Estuit، المسلحة بصواريخ "توماهوك" المجنحة.

 

وأشار المصدر، إلى إن أسطول الغواصات جاهز على مسافة كافية لمهاجمة إيران.

 

وتابعت الصحيفة، أن مقاتلي النخبة من القوات الخاصة تم نشرهم في العراق، حيث قتل سليماني، إذا كان هناك حاجة إلى عمليات الإنقاذ. أمرت القوات البريطانية البالغ عددها 400 جندي في البلاد، التي تدرب قوات الأمن العراقية، بتعزيز حماية الدبلوماسيين وقواتهم الخاصة.

 

وبحسب الصحيفة، تعتقد لندن أنه على خلفية التصعيد المحتمل للنزاع وتبادل التهديدات، ينبغي أن تتلقى الوحدة المنتشرة في العراق أسلحة أثقل. سيتم إرسال المقترحات ذات الصلة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون عند عودته من إجازة مدتها 12 يومًا في منطقة البحر الكاريبي.

 

وحددت امريكا، 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.


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ضرب ايران صواريخ توماهوك صحيفة ذا صن صحيفة بريطانية بريطانيا ايران

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