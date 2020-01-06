"Parasite" يحصل على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية بجولدن جلوب



وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من فيلم The Farewell وفيلم Les Misérables وفيلم Pain and Glory وفيلم Parasite وفيلم Portrait of a Lady on Fire.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.



وترشح لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة كل من فيلم Frozen II، وفيلم How to Train Your Dragon: The Hidden World،وفيلم The Lion King، وفيلم Missing Link وفيلم Toy Story 4.

وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Parasite جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.