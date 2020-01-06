فيبي وولر تفوز بجائزة أفضل ممثلة بجولدن جلوب 77



وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من النجمة كريستينا أبلجيت عن دورها في مسلسل Dead to Me، وريتشل بروزنهان عن ورها في مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel وكريتسن دنست عن دورها في مسلسل On Becoming a God in Central Florida، وناتاشا ليون عن دورها في مسلسل Russian Doll، وفيبي وولر عن دورها في مسلسل Fleabag.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.







وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.



أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب، عبر موقع تويتر عن حصد النجمة فيبي وولر، جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في مسلسل كوميدي، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.