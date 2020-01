إطلالة زاهية لتايلور سويفت على السجادة الحمراء بحفل جولدن جلوب

وتشهد دورة هذا العام من الحفل، مجموعة مميزة من المرشحين للجوائز، فكان مرشحا لجائزة أفضل ممثل بفيلم درامي كل من كريستيان بيل عن دوره في فيلم Ford v Ferrari، وأنطونيو بانديراس، عن دوره فيلم Pain and Glory، و"آدم دريفر" عن دوره في فيلم Marriage Story، والنجم خواكين فينيكس عن دوره في فيلم "جوكر"، وجوناثان بريس عن دوره في فيلم The Two Popes.



وتحتضن قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.















نشرت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر، لقطات من وصول النجمة تايلور سويفت للسجادة الحمراء بحفل جوائز جولدن جلوب بدورته رقم 77 لعام 2020 الجاري.