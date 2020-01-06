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أحد أقارب أسرة مذبحة كفر الدوار يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:14 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال هاني، نجل شقيق ضحية "مذبحة كفر الدوار"، التي راح ضحيتها أسرة كاملة مكونة من أب وأم وأطفال ووالدة الأب، إنه فاجئ بعد توجهه إلى العمل في الساعات الأولى من اليوم، بحادث حريق منزل عمه.

وأضاف "هاني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن منزل عمه في مكان منعزل عن القرية، ولذلك تم اكتشاف الواقعة بعد مرور وقت عليها، متابعًا: "تفاجنا بتجمهر الأهالي أمام الحريق".

ونفى ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية، عن شهادة عمه في أحد القضايا، مما تسبب في قتله، لافتًا إلى أن عمه يعمل مبيض محارة، وليس له أي عداوة مع أحد.
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رب الاسرة توك شو أسرة مذبحة كفر الدوار أخبار مصر

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