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نابولي ضد إنتر ميلان .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:57 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يستأنف فريق إنتر ميلان الإيطالي مبارياته في الدوري الإيطالي مساء اليوم الإثنين، بمواجهة صعبة ضد نابولي بمعقله سان باولو، لحساب الجولة 18 من الدوري الإيطالي.


ويطمح النيرادزوري بقيادة مدربه أنطونيو كونتي في تحقيق الفوز وإستمرار الصراع المحتدم مع غريمه يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي.


وسيسعى الفريق لإستغلال وضعية البارتينوبي المهتزة هذا الموسم، رغم تحقيقه فوز طال إنتظاره في الجولة الماضية على حساب فريق ساسولو.


في المقابل يدرك جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي صعوبة المباراة بملاقاة متصدر الكالتشيو، لكنه يطمح في تحقيق فوز غال، يخفف الضغوط الكبيرة فوق كاهل لاعبيه، ويعيد الفريق للمكانة التي يستحقها في جدول الترتيب.


ترتيب إنتر ميلان ونابولي

يتصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، بواقع 13 فوز و 3 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل 31 هدف واستقبل 17 هدف.


بينما يحتل نابولي المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 مباراة، بواقع 6 إنتصارت و6 تعادلات وخمس هزائم، حيث سجل 27 فوز وسكنت شباكه 22 هدفاً.


موعد مباراة نابولي ضد إنتر ميلان والقنوات الناقلة لها

تنطلق المباراة مساء اليوم الإثنين 6 يناير، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4 ويديرها الحكم دانيل دوفيري.


آخر أخبار الفريقين

يغيب عن صفوف نابولي المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، بالإضافة للظهير الفرنسي كيلفين مالكيوت المصاب بقطع في الرباط الصليبي منذ فترة كبيرة.


على الجانب الآخر، يفتقد إنتر ميلان لخدمات لاعب الوسط نيكولو باريلا، بالإضافة للمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الغائب منذ فترة طويلة، كما يغيب الظهيران دانيلي دامبروزيو ولورينزو بيرولا بسبب الإصابة.


التشكيل المتوقع لمباراة نابولي ضد إنتر ميلان

وفي ضوء تلك الأخبار، فمن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين للمباراة على النحو التالي:

إنتر ميلان 3-5-2

هاندانوفيتش

دي فري – سكرينيار – جودين

كاندريفا – بروزوفيتش – جاليارديني – فيسينو – بيراجي

لوكاكو – لاوتارو مارتينيز


نابولي 4-3-3

ميريت

دي لورينزو – مانولاس – لوبيرتو – ماريو روي

آلان – زيلنسكي – رويز

كاييخون – ميليك – إنسيني.
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