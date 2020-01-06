نابولي ضد إنتر ميلان .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة





بينما يحتل نابولي المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 مباراة، بواقع 6 إنتصارت و6 تعادلات وخمس هزائم، حيث سجل 27 فوز وسكنت شباكه 22 هدفاً.





موعد مباراة نابولي ضد إنتر ميلان والقنوات الناقلة لها



تنطلق المباراة مساء اليوم الإثنين 6 يناير، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4 ويديرها الحكم دانيل دوفيري.