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جيني ماي وإيرين ليم تصلان لريد كاربت حفل جوائز جولدن جلوب 2020
الإثنين 06/يناير/2020 - 12:50 ص
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أحمد جمال أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لحفل جوائز جولدن جلوب، عبر موقع "تويتر" لقطات من وصوله الممثلة الشابة إيرين ليم والمذيعة جيني ماي للسجادة الحمراء بحفل جوائز جولدن جلوب بدورته رقم 77 لعام 2020 الجاري، كشفت من خلالها عن إطلالتها الأنيقة بالحفل.
وتحتضن قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب.
واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.
وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.
وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.
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