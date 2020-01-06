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سمير غطاس يطالب باستغلال هذه الورقة للضغط على أردوغان

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:05 ص
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سمير غطاس
سمير غطاس
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن الأكراد يشكلون 14.5% من سكان تركيا، ويعاملون في تركيا معاملة مواطن من الدرجة الثالثة، فقراهم مستباحة، ولا يحصلون على حقوقهم.

وأشار "غطاس"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يجب أن ننحاز إلى الأكراد، فهم يطالبون بحكم ذاتي، أو يكونوا مستقلين، وهم موزعين في أكثر من دولة، معتبرا أنه مثلما سمح أردوغان لنفسه باستخدام الإخوان ضد مصر، فمن حقنا ومن واجبنا أن نستخدم الأكراد كورقة ضغط على أردوغان.

ولفت رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات، إلى أن تدخل تركيا في ليبيا ليس هو التصرف الأول لأردوغان للاقتراب من مصر، ويجب أن نستخدم كل الأوراق لردع أردوغان.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا سمير غطاس تركيا الأكراد

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