خالد أبوبكر: الدوري أهلاوي وأراهن أي حد في مصر (فيديو)

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن حسم النادي الأهلي الدوري أمر منتهي، معقبًا: "الدوري أهلاوي، ودا مش عايز كلام، وأراهن أي حد في مصر على أن الدوري أهلاوي".



وتابع "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن نادي الزمالك احتفل اليوم بمرور 109 أعوام على تأسيسه، وهو كيان مصري كبير بغض النظر عن كونه أهلاويا، معقبًا: "الزمالك كمؤسسة له في وجداننا شيئًا كبيرًا جدًا، وعندما يلعب الزمالك في إفريقيا فأنا زملكاوي".



ولفت إلى أن الزمالك مؤسسة رياضية أنجبت الكثير من الأشخاص، وله دور اجتماعي في الكثير من المجالات، موجهًا التهنئة لكل زملكاوي في مصر والنادي الأهلي.



