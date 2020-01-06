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بعد الحكم بـ حبس زوجته.. والد طفلي السلم: "عايز ولادي"

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:39 ص
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شادي الأمير
شادي الأمير
أمنية فوزي
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علق المطرب الشعبي شادي الأمير، على حكم المحكمة على زوجته بالحبس ستة أشهر، على خلفية واقعة إلقاء طفليها على السلم، في الواقعة الشهيرة إعلاميًا بواقعة "طفلي السلم".

وأكد "الأمير"، خلال مداخلة تليفونية تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه لا اعتراض على حكم القضاء المصري، لافتًا إلى أن القضاء أثبت إهمالها تجاه أطفالها، معلقًا: "أنا عايز ولادي علشان ميترموش على السلم تاني".

وشدد المطرب الشعبي، على أنه يجب أن تنقل حضانة الطفلين إليه، بعد الحكم، مناشدًا الجهات المختصة بنقل حضانة الطفلين إليه؛ لأنه بعد حبس والدتهما لا يوجد لديهما مكانا للعيش فيه.
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الكلمات المفتاحية

طفلي السلم شادي الأمير توك شو

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