الأربعاء.. بداية موسم جديد لـ أحلام مواطن لهاني عبدالرحيم على المحور

يعود الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامجه "أحلام مواطن" في موسمه الجديد، ولكن هذه المرة على شاشة تليفزيون المحور، ويذاع البرنامج الأربعاء المقبل.





ويذاع برنامج "أحلام مواطن" على الهواء مباشرة كل أربعاء من السابعة إلى الثامنة مساء على فضائية "المحور"، والبرنامج اجتماعي خدمي متنوع كان يعرض على العديد من الفضائيات منذ ٢٠١٦ بداية من قناة النهار ثم الحدث اليوم، ليعود هذا الموسم مع كتيبه إعلامي المحور.





وحصل "أحلام مواطن" أثناء عرضه على الكثير من التكريمات كأحسن برنامج اجتماعي خدمي متنوع.





وقال هاني عبدالرحيم، إن هذا الموسم لأحلام مواطن استثنائي لما سيتم تقديمه في البرنامج، لأنه وكعادته يحمل العديد من المفاجآت السارة جدا للمواطن المصري من خلال مؤسسة سقيا الماء، كذلك استمرار ملف التوظيف والتدريب من خلال البرنامج طبقا للبرتوكول الرسمي الموقع بين البرنامج ووزارة القوي العاملة، والعديد من الملفات التي تدعم وتساند الدولة المصرية والمواطن المصري في جميع المحافظات.











