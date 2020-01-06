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خبير استراتيجي يفجر مفاجأة عن ترتيب القوات البحرية المصرية عالميا

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:11 ص
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اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
أمنية فوزي
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قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يطبق مثل "يا فيها يا أخفيها" بعدما وجد نفسه خارج من كعكة غاز شرق المتوسط خالي اليدين.

وأشار "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، إلى أن مصر قامت بمناورة بحرية في المتوسط، واستخدمت فيها 4 غواصات وبوارج بحرية لإرسال رسائل.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، أن القوات البحرية المصرية السادسة عالميًا على مستوى العالم من حيث العتاد والقوة.
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الكلمات المفتاحية

المحور اللواء سمير فرج القوات البحرية

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