Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأربعاء.. توقيع اتفاقية تعاون بين إعلام القاهرة ومعهد الصحافة بالمغرب

الأحد 05/يناير/2020 - 11:44 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
تُوقع كلية الإعلام جامعة القاهرة، اتفاقية تعاون مع معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا بالمغرب، يوم الأربعاء القادم، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة. 

وقالت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتورة هويدا مصطفى، إن هذه الاتفاقية تأتي بحضور رئيس الجامعة محمد عثمان الخشت وسفير المملكة المغربية بالقاهرة أحمد التازي والملحق الثقافي للسفارة ورئيس معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا مستعطف مصطفى والمدير التنفيذي للمعهد ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ووكلاء الكلية.

وأضافت هويدا، أن هذا يأتي في إطار أهمية التعاون العلمى مع الجامعات والمعاهد الغربية لتبادل الخبرات وللاستفادة بالجانب التدريبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كلية الإعلام جامعة القاهرة المغرب اتفاقية تعاون

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر «القناة المفتوحة» On SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة مروان محسن

منذ ساعتين

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

48 جامعة ومعهدا خاصا مقيدين بنقابة المهندسين المصرية‎.. تعرف عليهم

هويدا مصطفى وكيلاً لشؤون الدراسات العليا والبحوث بكلية الإعلام جامعة القاهرة

"هويدا مصطفى" وكيلًا لكلية الإعلام بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة تفتتح موسمها الثقافي بعرض موسيقى لفرقة چينان الصينية (صور)

جامعة القاهرة توقع مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة مع جامعات ومؤسسات علمية دولية

بعد الحادث.. معهد الأورام يستأنف استقبال المرضى.. و"المقاولين العرب" تبدأ الترميم (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:40 م

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

09:03 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status