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مقتل وإصابة 5 جنود من الجيش العراقي خلال هجوم لداعش بكركوك

الأحد 05/يناير/2020 - 11:30 م
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الجيش العراقي
الجيش العراقي
وكالات
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كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الأحد، عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين من الجيش العراقي، جراء هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة كركوك في شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابية، تعرضوا على إحدى نقاط السرية الأولى بالفوج الثالث في اللواء ٤٥ بالفرقة ١١، في قرية تل ذياب بناحية داقوق ضمن قاطع المقر المتقدم في محافظة كركوك، شمالي البلاد، مما أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

كما أعلنت خلية الإعلام، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، إصابة ضابط وثلاثة مقاتلين، في تفجير نفذه انتحاري، خلال عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة التي حسمتها القوات أواخر الشهر الماضي.

ومؤخرا، شهدت مناطق متفرقة من شمال وغربي البلاد، هجمات إرهابية عديدة، استهدفت النقاط الأمنية، والقوات التي تحمي الحقول التفطية لاسيما في كركوك، وصلاح الدين، شمالي بغداد.

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الكلمات المفتاحية

كركوك داعش العراق الجيش العراقي

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