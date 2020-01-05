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باريس توجه دعوة لبغداد بشأن وجود القوات الأجنبية في العراق

الأحد 05/يناير/2020 - 11:11 م
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الرئيس الفرنسي ونظيره العراقي
الرئيس الفرنسي ونظيره العراقي
الفجر
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وجهت فرنسا، مساء اليوم الأحد، دعوة إلى العراق لإعطاء وقت للتباحث بشأن مسألة إخراج القوات الأجنبية من العراق، بعد تصويت البرلمان بإلزام الحكومة بإخراج تلك القوات وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي نقل رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت بحث مستقبل العلاقة بين التحالف الدولي والعراق؛ لمحاربة تنظيم "داعش"، في ظل احترام السيادة العراقية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وذكر البيان أن الرئيس الفرنسي ماكرون، دعا عبر لودريان "لإعطاء وقت للتباحث حول هذا الموضوع".

ومن جانبه أكد عبد المهدي، بحسب البيان، أن "المسؤولين العراقيين المختصين في الدوائر المختلفة يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فجر يوم الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات، التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.

وصوت البرلمان العراقي، في وقت سابق من اليوم، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.

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الكلمات المفتاحية

بغداد باريس القوات الأجنبية العراق

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