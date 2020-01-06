عمرو أديب يجري استطلاعا عن سبب التحرش.. والنتيجة صادمة



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المسئولية الأكبر في حوادث التحرش تقع على الرجل، معقبا: "الرجل اللي بيتحرش بمرأة في الشارع رجل متوحش وحيوان، وليس عنده أخلاق أو دين"، مضيفا أن نتيجة الاستطلاع ملفتة للنظر.



هذا وقد وقع مع بداية العام الجديد واقعة تحرش في المنصورة بفتاتين في الشارع، وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتهمين، وجاري استكمال البحث عن باقي الشباب المتورط في الواقعة.

أجرى الإعلامي عمرو أديب، استطلاع عن هل تتحمل المرأة جزء من مسئولية تعرضها للتحرش؟، لافتا إلى أن النتيجة جاءت أن 72% من العينة ترى أن المرأة تتحمل جزء من المسئولية.