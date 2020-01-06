Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب يجري استطلاعا عن سبب التحرش.. والنتيجة صادمة

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:29 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
أجرى الإعلامي عمرو أديب، استطلاع عن هل تتحمل المرأة جزء من مسئولية تعرضها للتحرش؟، لافتا إلى أن النتيجة جاءت أن 72% من العينة ترى أن المرأة تتحمل جزء من المسئولية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المسئولية الأكبر في حوادث التحرش تقع على الرجل، معقبا: "الرجل اللي بيتحرش بمرأة في الشارع رجل متوحش وحيوان، وليس عنده أخلاق أو دين"، مضيفا أن نتيجة الاستطلاع ملفتة للنظر.

هذا وقد وقع مع بداية العام الجديد واقعة تحرش في المنصورة بفتاتين في الشارع، وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتهمين، وجاري استكمال البحث عن باقي الشباب المتورط في الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فتاة المنصورة عمرو أديب تحرش المنصوره

أخبار تهمك

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 8 ساعات

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر «القناة المفتوحة» On SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بهذه الكلمات تحدثت هيفاء وهبي عن واقعة متحرش التجمع الخامس

"أديب" عن حفيد حسن البنا: "سلملي على الاحترام"

"الزي المدرسي".. سبب تعرض ثلث "طالبات" هذه الدولة للتحرش!

أستاذ طب نفسي يكشف سبب التحرش بالنساء (فيديو)

مساعد وزير الداخلية الأسبق يطالب بسن قوانين للتحرش الإلكتروني

مدير المباحث الجنائية بالشرقية يكشف لـ "الفجر" حقيقة فيديو التحرش بفتاتين بالزقايق

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status