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المحامي أشرف الموسوي يكشف لـ"الفجر الفني" الموقف القانوني لزوج نانسي عجرم

الأحد 05/يناير/2020 - 11:14 م
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زوج نانسي عجرم
زوج نانسي عجرم
لمياء علي
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تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم لهجوم من أحد الأشخاص السوريين الملثمين والذي تعدى على 3 حراس وصمم على التوجه لغرفة بناتهما ولكن زوج نانسي قام بقتله ليقع قتيلًا بعد محاولات كثيرة للتفاوض معه وانتهت دون جدوى، وتحفظ الأمن اللبناني على د. فادي بعد قتله لهذا اللص، وسط تساؤلات كثيرة من الجمهور حول موقفه القانوني.

وعلق المحامي أشرف الموسوي الخبير بالقضايا الجزائية والجنائية على ماحدث في تصريح خاص للفجر الفني وقال: بالتأكيد نحن أمام جريمة سرقة موصوفة بالقانون اللبناني، السارق دخل خلسًة إلى الفيلا الخاصة بالفنانة نانسي عجرم وعائلتها وحسب الفيديو الظاهر على شاشات التلفزة، من الواضح أنه شخص محترف جدًا، ويتقن فن السرقة لاتباعه أساليب معينة تبرهن على ذلك.

وأضاف: هذا الشخص اصطدم بالدكتور فادي وهدده ثم سرق منه المجوهرات والأموال وحقيبة زوجته نانسي عجرم، وأما عن الموقف القانوني فهذا الشخص كان مسلح وكان من الممكن أن يقتل د. فادي ولذلك فما فعله الأخير كان مجرد دفاعًا مشروعا عن النفس والقانون اللبناني واضح وشفاف في هذا الموضوع.

وتابع الموسوي: وعن توقيف الدكتور والتحفظ عليه فجاء هذا الإجراء فقط لاستكمال الإجراءات فهو أمر طبيعي وشئ مؤقت حدث بناء على إشارة القضاء المختص، ويعتبر تدبير وقائي لحماية وصيانة الملف أولًا وعائلة نانسي عجرم أيضًا، وحتمًا سيخلى سبيله نهار الثلاثاء، فهي جريمة مروعة ونتضامن جميعًا مع نانسي وعائلتها.
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