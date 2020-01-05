لافتة إنسانية من خالد النبوي في افتتاح العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة"

أقيم منذ قليل العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة"، وشهدت كاميرا الفجر الفني، لقطة إنسانية للفنان خالد النبوي، فبعدما انتهى من التسجيل مع الصحفيين، ودخل إلى قاعة العرض، علم بوصول فتاة ذوي الاحتياجات الخاصة "فرحة"، وفور معرفته بذلك الخبر، غادر خالد القاعة، وحرص على التقاط الصور التذكارية معها.



وكان من أبرز حضور للعرض الخاص كلا من خالد النبوي، حنان مطاوع، محمد جمعة، درة، سارة نخلة، حمزة العيلي حمادة بركات، عمر الشناوي، مصطفى هريدي، خالد سرحان .



يشار أن فيلم "يوم وليلة" بطولة خالد النبوى، خالد سرحان، درة، محمد عادل، حنان مطاوع، حمزة العيلي،محمد جمعة، شادى أسعد، ومن تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافى وشركة الريماس للإنتاج الفني، وتدور أحداث الفيلم فى يوم وليلة بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية فى مصر.



والجدير بالذكر أن الفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى فى المغرب فى أكتوبر الماضى، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة فى فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمى الأول للفيلم فى حفل ختام المهرجان.