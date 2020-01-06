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بعد اجتماعه مع السيسي.. عمرو أديب يوجه رسالة لوزير الدولة للإعلام

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:04 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، مشيرًا إلى أن هناك انفتاح نسبي في وضع الإعلام.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لا بد من تحديد ماذا تريد الدولة من الإعلام، منوها بأن أغلب الوسائل الإعلامية مملوكة للدولة، و15% فقط قطاع خاص، معتبرا أن الإعلام الذي يتناول قضايا الدولة مثل الإرشاد الزراعي، والزواج المبكر ليس مربحا.

لافتا إلى أن مبنى ماسبيرو عليه مليارات، معقبا: "طريقة ماسبيرو لا تعتمد على الربح"، معلقا: "ماسبيرو على راسي ولكن لازم نفكر في مصلحة بلدنا".

واقترح الإعلامي عمرو أديب، على وزير الدولة لشئون الإعلام أن يتم دمج أصول الدولة الإعلامية، فبدلا من أنهم 50 قناة يصبحوا فقط 4 قنوات ولهم برامج مميزة، ويتم انتقاء عدد معين من العاملين في ماسبيرو لتقديم برامج مميزة، مضيفا: "لازم نعرف عايزين إيه من كل الجرايد دي".

وطالب أن يكون لمصر قناة إخبارية واحدة تضاهى قناة الحدث، والعربية، وسكاي نيوز، والجزيرة، معقبا: "ده أملي، ومصر بها الكفاءات لتحقيق المطلب".
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الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للإعلام عمرو أديب توك شو أسامة هيكل أخبار مصر

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