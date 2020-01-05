إحباط تهريب سبائك ذهبية بمنفذ أرقين جنوب أسوان

تمكن رجال الجمارك بمنفذ أرقين جنوب أسوان من إحباط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية.





وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأحد، إنه تم الاشتباه في راكب قادم من الخرطوم، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 5 سبائك ذهبية بوزن إجمالي 241 جرامًا و5 أكياس صغيرة بداخلها عينات صغيرة محكومة الغلق تعذر وزنها وفتح الأكياس لإغلاقها بالبلاستيك.



