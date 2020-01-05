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إحباط تهريب سبائك ذهبية بمنفذ أرقين جنوب أسوان

الأحد 05/يناير/2020 - 10:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
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تمكن رجال الجمارك بمنفذ أرقين جنوب أسوان من إحباط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأحد، إنه تم الاشتباه في راكب قادم من الخرطوم، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 5 سبائك ذهبية بوزن إجمالي 241 جرامًا و5 أكياس صغيرة بداخلها عينات صغيرة محكومة الغلق تعذر وزنها وفتح الأكياس لإغلاقها بالبلاستيك. 

وأشار إلى أن أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.
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منفذ أرقين رجال الجمارك جنوب أسوان السبائك الذهبية

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