تشييع جثامين الـ7 ضحايا المعثور على جثثهم بالبحيرة (فيديو وصور)

شيع المئات من أهالي عزبة شيخ على، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جثامين الـ7 ضحايا المعثور على جثثهم داخل منزلهم وبهم آثار طعن وحرق، إلى مثواهم الأخير لدفنهم بمقابر العائلة، وذلك وسط صراخ أقاربهم وهتافات جيرانهم المطالبة بسرعة القصاص لهم والقبض على مرتكبي الجريمة.



كان أهالي ضحايا قرية علي بالخط الوسطاني بكفر الدوار، تجمعوا أمام مشرحة مستشفى دمنهور العام، وقام فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمي رئيس نيابة مركز كفر الدوار وبإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، بالانتقال لموقع الحادث.



وكشف التشخيص الطبي المبدئي الصادر من مستشفي كفر الدوار العام لضحايا الحادث المأساوي للعثور علي 7 جثث من عائلة واحدة في ظروف غامضة بوجود آثار لطعنات وحروق في جثة رب الأسرة "حسنى أحمد على" 39 عاما، ونجله "عماد" 15 عاما، وحروق بالزوجة "رنا محمد شحته" 34 عاما، وأبنائهما "محمد" 6 سنوات و"مسعود" 4 سنوات و"عبد الرحمن" 10 سنوات، وأم الزوج "زينب عبد العال عطية" 65 عاما.



وقال سعد كامل إسماعيل أحد جيران الـ 7 ضحايا المعثور على جثثهم داخل منزلهم بالبحيرة، أنه كان في طريقه للعمل اليوم الأحد، وفوجئ باتصال هاتفي من نجل عمه الذي أبلغه باندلاع النيران في منزل "عم حسني"، وعلي الفور هرع إلي المنزل ليجده مذبوح من الرقبة ومتفحم هو وأنجاله الأربعة ووالدته.



وأضاف "إسماعيل" أن "عم حسني" يعمل مبيض محارة ويمتلك حظيرة صغيرة لتربية المواشي، ويقوم بزراعة جزي من أرضه بالبرسيم لتأكيل المواشي، كما أضاف قائلا: ليس له عداءات أو خلافات مع أحد، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ارتكب الجريمة.



وفي سياق متصل، قال سعد أشرف سعد، أحد أقارب الضحايا أنهم فوجئوا صباح اليوم باندلاع حريق في منزل عمه، فهرعوا علي الفور وظلوا يطفئوا النيران حتى تمكنوا من إخمادها، وبعدها وجدوا جميع أفراد الأسرة جثث هامة.



وأضاف "سعد" أنه رأي آثار ذبح في عنق عمه "رب الأسرة" ونجله الأكبر، وباقي الجثث بها حروق متفرقة، مشيرا إلي عدم وجود أي خلافات أو مشاكل مع أحد وهأنه محبوب من الجميع، كما أضاف "سعد" أن السيدة المسنة المعثور علي جثتها هي جدته وكانت جالسة عندهم من أسبوع وأول ليلة تقضيها عند عمي كانت أمس.



وأوضح "سعد" أن آخر مره التقي بهم هي ليلة أمس، وأخبره نجل عمه "طالب بالصف الأول الإعدادي" أن عنده امتحان اليوم الأحد وسيقضي الأيام القادمة عنده لأن والده "عمي" مرتبط بعمل في السويس، وأن عمه يعمل عامل محارة باليومية، وكان ينوي السفر للسويس صباح اليوم لارتباطه بأعمال، ووجه "سعد" رسالة لمن قام بتلك الجريمة البشعة: ربنا ينتقم منكم.. حسبي الله ونعم الوكيل.



كان اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بعثور الأهالي على جثامين 7 أشخاص من أسرة واحدة بمنزلهم بعزبة على التابعة لقرية علي قوبانية أبو قير بمركز كفر الدوار ووجود آثار حريق مما نتج عن مصرع القاطنين بالمنزل بالكامل.



وعلى الفور وجه اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كل من العقيد عبد القوي عمرو رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار والرائد محمود قاسي رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار وبإشراف العميد أحمد لطفي رئيس المباحث الجنائية بالمديرية لكشف غموض الحادث.