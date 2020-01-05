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خالد أبو بكر: الرد المصري على التدخل التركي في ليبيا سيكون في الوقت والمكان المناسب

الأحد 05/يناير/2020 - 10:02 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن السعودية صاحبة فضل على تركيا في الكثير من الأشياء، ورغم ذلك وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إدانة المملكة لتدخل التركي في ليبيا بأنه عديم الوزن، وهذا خطاب لم نعتاد عليه في الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق في الموقف بين مصر والسعودية، ولكن التصعيد التركي أصبح على كافة الجبهات.

ولفت "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن تركيا طلبت من الجزائر استخدام أراضيها في بعض المهام العسكرية، ولكن حتى هذه اللحظة لم ترد سلبًا أو إيجابًا.

وأشار إلى أن هناك روح وطنية عالية جدًا وثقة كبير من المواطنين في متخذ القرار، لافتَا إلى أن الرد المصري على التدخل التركي في ليبيا، سيكون في الوقت والمكان المناسب، لأنه يمس بالأمن القومي المصري.
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الكلمات المفتاحية

مصر خالد ابو بكر السعودية الجيش التركي اخبار

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