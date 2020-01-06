عمادالدين أديب: أردوغان يريد القرصنة على غاز المتوسط

قال الكاتب عماد الدين أديب، إن ثروة مصر من الغاز في البحر المتوسط، أصبحت في خطر بسبب التزوير في الجغرافيا المساحية الخاصة بقوانين البحار، بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق بصورة غير قانونية.



وتابع "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الحدود البحرية في المتوسط واسعة ومتفق عليها بين قبرص واليونان وإسرائيل ومصر ولبنان والأردن، ولكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "القرصان" من خلال اتفاقية مخالفة لقانون البحار، يريد التعدي على الثروة البحرية في المتوسط، معقبًا: "وكأنه يقول فيها لأخفيها".



وأشار إلى أن الأقمار الصناعية كشفت عن أكبر خزان غاز في البحر المتوسط بين مصر وقبرص واليونان ولبنان وإسرائيل، ولكن هذا الخزان لا يوجد بالقرب من أنقرة، فقررت القرصنة البحرية على هذه الثروة من خلال توقيع اتفاقيات غير قانونية والتدخل العسكري في ليبيا.

