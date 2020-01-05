مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي يكرم لبلبة

كرمت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف ذكي، الفنانة لبلبة، مساء اليوم الأحد على مسرح النهار بشارع القصر العينى، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان.



وشهد الحفل حضور باقة من نجوم الفن على رأسهم أشرف ذكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، والمخرج مرقس عادل.



ويعد هذا هو التكريم الثاني في المهرجان لكبار نجوم الفن في مصر، حيث كرم المهرجان الفنان حسن حسني، الأربعاء قبل الماضي بحضور نخبة من النجوم على رأسهم محمد هنيدي ومحمد سعد.



يذكر أن مدير المهرجان هو المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، يرأس لجنة تحكيم المهرجان، دكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا دكتور صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.



واشترك في المسابقة الرسمية للمهرجان 10 عروض مسرحية، على مدار ١٠ أيام، في الفترة من السبت ٢١ ديسمبر وحتى الإثنين ٣٠ ديسمبر.



والعروض المتنافسة هي عرض "تحت الكمبوشة"، تأليف وإخراج وتمثيل إيهاب يونس وإسلام وسوف، وعرض "حياة حواء" تأليف وإخراج محمد حلمي، وعرض "بوهيما" تأليف إيهاب جابر، وعرض "سيرة بن زوال" تأليف محمد علي، وعرض "فتاة الأقنعة" تأليف محمد عبد الوارث، و"عقد مع الشيطان" تأليف محمد

سالم، و"المنعزل" تأليف أبو العلا السلاموني، و"الأسانسير" للمخرج فادي نشأت، و"كوميديا الأيام السبعة" إخراج محمود نجيب، و"رغبة تحت شجر الدردار" للمخرج حليم الجندي.