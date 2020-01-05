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ضبط 2 طن سلع غذائية فاسدة بمصنع في القليوبية

الأحد 05/يناير/2020 - 08:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، كمية من السلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع بمدينة الخانكة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية،إخطارا من العقيد احمد سليم مدير مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية،بقيام ضباط مباحث التموين بالمديرية بحملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط مالك مصنع للحلويات الشرقية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة لحيازته 2،060 طن سلع غذائية "حلويات شرقية" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائي"، عبارة 5،519 طن سلع غذائية "سكر حر، ودقيق فاخر، ونشا، وزبده، وفانيليا" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مصر سلع غذائية القليوبية اخبار

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