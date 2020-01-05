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خطأ مطبعي في أسماء واضعي الموسيقى التصويرية بـ"بوستر" فيلم بنات ثانوي

الأحد 05/يناير/2020 - 08:42 م
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بنات ثانوي
بنات ثانوي
وكالات
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اكتشف القائمون على فيلم "بنات ثانوي"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الأيام القليلة المقبلة، بوجود خطأ مطبعي بـ "بوستر"، بالفيلم فيما يتعلق بواضعي الموسيقى التصويرية وهما الموسيقار شريف الوسيمي وزميله الموسيقار شادي محسن، حيث تم استبدال اسميهما بأسماء آخرى، فضلا عن إزالة اسميهما من بوسترات آخرى.

وقال الوسيمي- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- "إن هذا الخطأ بالطبع غير مقصود، وأعلم جيدا أنه من الصعب حاليا تغيير كافة البوسترات بعد طباعتها، وأنه وزميله شادي محسن يتفهمان الموقف جيدا، وأن الأهم لديهما هو وجود اسميهما على تتر الفيلم".

وتابع الوسيمي أنه انتهى، اليوم الأحد، من وضع اللمسات الأخيرة للموسيقى التصويرية للفيلم، وهو التعاون الأول لهما مع المخرج محمود كامل، معربا عن ثقته في نجاح العمل عقب طرحه بدور العرض.

"بنات ثانوي" هو الفيلم رقم 23 لشريف الوسمي وشادي محسن، بعد نجاحات سابقة حققاها معا منها فيلم "القرموطي في أرض النار"، وفيلم "تتح"، وفيلم "الكهف"، وفيلم "جيران السعد"، و"عمر وسلمى"، و"استدعاء ولى عمرو".

فيلم "بنات ثانوي" تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث والمفاجآت في إطار اجتماعي، ومن بطولة جميلة عوض، وهنادي مهنا، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل.
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