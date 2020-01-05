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عاجل من الكويت بشأن استخدام أراضيها لتنفيذ هجمات في دولة مجاورة

الأحد 05/يناير/2020 - 08:25 م
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أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
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نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد الكويت العسكرية، لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة باحدى دول الجوار.

وأكدت رئاسة الأركان الكويتية - في بيان صحفي اليوم الأحد - أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات.

وأهابت رئاسة الأركان الكويتية بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرها او تداولها.
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الكلمات المفتاحية

وسائل الإعلام رئاسة الأركان دول الجوار القواعد الكويتية

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