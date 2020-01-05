أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

وصل 100 من الجنود المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في حين وصول 1700 مجند إلى المعسكرات التركية.

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