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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
الأحد 05/يناير/2020 - 08:18 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 5/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || وصول ألف مرتزقة موالي لتركيا إلى طرابلس
وصل 100 من الجنود المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في حين وصول 1700 مجند إلى المعسكرات التركية.
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آخر الأخبار العاجلة في العالم || امستشار عسكري يكشف عن طبيعة الرد على مقتل سليماني
أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي، اللواء حسين دهقان، مساء اليوم الأحد، على أن بلاده سترد بشكل "عسكري" على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد، فجر يوم الجمعة الماضي.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || بومبيو: واشنطن ستلتزم بالقوانين إذا تم توجيه ضربات على أهداف إيرانية
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد، على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تلتزم بالقوانين إذا تم توجيه ضربات على أهداف إيرانية.
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