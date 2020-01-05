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تاريخ رمضان ٢٠٢٠ | موعد شهر رمضان المبارك 1441 لعام 2020 وموعد عيد الفطر والأضحي المبارك Ramadan

الأحد 05/يناير/2020 - 08:05 م
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موعد شهر رمضان المبارك 1441
موعد شهر رمضان المبارك 1441
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تاريخ رمضان ٢٠٢٠ | موعد شهر رمضان المبارك 1441 لعام 2020 وموعد عيد الفطر والأضحي المبارك Ramadan

موعد شهر رمضان المبارك 1441 لعام 2020، مع بداية كل عام يبدأ الجميع في انتظار الإجازات، والمناسبات، ومن أهم المناسبات الدينية التي يرغب الجميع في الحصول عليها للاحتفال بها هي الإجازات الوطنية، بالإضافة للإجازة الدينية، ولكن المسلمين في العالم يريدوا أن يتعرفوا على مواعيد شهر العبادات والصوم شهر رمضان، بالإضافة إلى مواعيد الاحتفال بالأعياد الدينية، كعيد الفطر المبارك وكعيد الأضحى المبارك.

موعد هلال شهر رمضان 2020 لعام 1441
أكدت المصادر الفلكية على كون ميلاد الهلال الخاص بشهر رمضان 2020 من المتوقع أن يكون في أواخر شهر أبريل وبالتحديد يوم الخميس 23 وذلك في تمام الساعة 6 وثلث على وجه التحديد، فإذا صدق هذا التوقع، فهذا يعني أن أول يوم في شهر رمضان المبارك سيوافق يوم الجمعة 24 أبريل 2020، من العام الهجري 1441.

موعد عيد الفطر والأضحي 2020 لعام 1441
أما بالنسبة لعيد الفطر المبارك، في يوم السبت 24 مايو 2020، والموافق 1 شوال 1441 هجريًّا، أما بالنسبة لعيد الأضحى المبارك، فمن المتوقع أن يكون أول يوم من أيام ذي الحجة هو يوم 22 يوليو 2020، وهذا يعني أن أول أيام عيد الأضحى سوف تكون في يوم الجمعة 31 يوليو 2020.

تهاني شهر رمضان وعيد الفطر والأضحي
يمكنكم بالطبع الاستعداد من قبل هذه المناسبات، خلال أشهر سوف يقوم المسلمين المصريين بصوم شهر رمضان الكريم، وهو شهر العبادات، وأجمل التهاني القلبية المتبادلة بين الجميع، بالإضافة إلى اختلاف أصناف الأكلات التي يتم تبادلها بين الأهل والأقارب، وفي هذا الشهر تنتشر الكثير من العادات مثل أكل الكنافة والقطائف والكثير من الحلويات المميزة في هذا الشهر الكريم.

أما بالنسبة لعيد الفطر المبارك، فيكون هناك تبادل للتهاني، وصلاة العيد، وعمل الكعك والبسكويت، ويكون هناك زيارات للأهل والأصدقاء في مثل هذا اليوم، وهذا أيضًا في عيد الأضحى، ولكن المختلف هو تناول لحوم الأضحية.

تاريخ رمضان ٢٠٢٠ | موعد شهر رمضان المبارك 1441 لعام 2020 وموعد عيد الفطر والأضحي المبارك Ramadan

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