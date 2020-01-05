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الملك الأردني يؤكد لـ"صالح" على أهمية تجنيب المنطقة أي تهديد محتمل لتجاوز التوتر

الأحد 05/يناير/2020 - 07:10 م
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ملك الأردن ورئيس العراق
ملك الأردن ورئيس العراق
وكالات
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أكد ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الأحد، للرئيس العراقي برهم صالح، على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتجاوز التوتر في المنطقة وتجنيبها أي تهديد محتمل، وذلك بعد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بواسطة غارة أمريكية مسيرة.

وأجرى الملك عبد الله الثاني اتصالاً هاتفياً بالرئيس العراقي برهم صالح، وأكد خلاله على ضرورة "بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر" و"تجنيب المنطقة والعالم أي تهديد"، وفقاً لما نقله بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وبحسب البيان، فقد أكد الملك الأردني على حرص بلاده الدائم على "أمن العراق واستقراره، وضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر، وضرورة حماية العراق وشعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة والعالم أي تهديد للسلم والاستقرار"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، قتلا في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الماضي.

وأدت الحادثة إلى إثارة مخاوف في المنطقة والعالم من إندلاع حرب، خصوصاً مع تصريحات من الجانبين الإيراني والأمريكي بالرد والرد المضاد؛ حيث توعدت طهران واشنطن بـ"رد قاس" على قتل سليماني في "الزمان والمكان المناسبين".

وبعد ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير 52 موقعاً إيرانياً، من بينها مواقع "مهمة للثقافة الإيرانية"، في حال استهدفت إيران مواقع أمريكية.

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الكلمات المفتاحية

صالح الملك عبدالله الثاني الملك الأردني العراق الأردن

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