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الأرصاد: طقس غير مستقر من الغد وحتى الجمعة وأمطار غزيرة

الأحد 05/يناير/2020 - 06:53 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا اليوم الأحد، كشفت فيه أن البلاد سوف تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من غد الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة ؛ مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركه الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية فيما تكون متوسطة الشدة على مناطق من الوجه البحري بعد غد الثلاثاء وتمتد يوم الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 -4 درجات مئوية والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة بالقاهرة الكبرى؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة..مشيرة إلى أن الفرصة ستكون مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وتوقعت الهيئة أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري من 15 إلى 16 درجة مئوية أما الصغرى من 8 إلى 9 درجات .. وبالسواحل الشمالية العظمى من 14 إلى 15 درجة والصغرى من 9 إلى 10 درجات..وشمال الصعيد العظمى من 15 إلى 16 درجة والصغرى من 5 إلى 6 درجات..وجنوب الصعيد تتراوح العظمى من 18 إلى 19 درجة، والصغرى من 7 إلى 8 درجات..وبجنوب سيناء تتراوح العظمى من 18 إلى 19 درجة والصغرى من 12 إلى 14 درجة.
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طقس درجات الحرارة العامة للأرصاد الجوية الرياح الأمطار الأحوال الجوية

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