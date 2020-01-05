"العربي" للنشر تطلق "حزن غير محتمل" لبيتر هاندكه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حصلت العربي للنشر والتوزيع هذا العام على حقوق ترجمة أربعة أعمال طويلة للكاتب النمساوي الحائز على النوبل 2019 "بيتر هاندكه".





وتحتفل هذا العام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بإطلاق الترجمة العربية لأولى هذه الأعمال، وهي "حزن غير محتمل" والتي ترجمتها هبة شريف.

هذه الرواية هي نعي طويل لوالدة المؤلف، وفيها يبدأ "هاندكه" حكاية قصتها منذ البداية؛ منذ أن كانت طفلة صغيرة تعيش في الريف تحت سيطرة أبيها، إلى امرأة ناضجة هاجرت إلى المدينة لتنطلق وتعيش حرية جديدة عليها. امرأة قوية الشخصية لكنها مع نهاية أيامها تبدأ بالانهيار.. وتكتب إلى ابنها محاولة أن تجد طريقة للعودة إلى ما كانت عليه.. فهل تنجح في هذا؟الأعمال الثلاثة الأخرى هي: "ثقل العالم" وتترجمها هبة شريف، و"في ليلة مظملة تركت منزلي الصامت" ويترجمها د. معتز المغاوري، و"عودة مطولة إلى الوطن". وتصدر جميعًا في ربيع 2020.وُلد "بيتر هاندكه" عام 1942، وهو روائي وكاتب مسرحي نمساوي. حصل على العديد من الجوائز الأدبية: جائزة جيرهارت هاوبتمان 1972 – الجائزة الأدبية من ولاية شتايرمارك 1973، وجائزة شيلر من مدينة مانهايم 1973، وجائزة أمريكا في الآداب 2002، وجائزة زيجفريد أونسلد 2004، وجائزة فرانتس كافكا 2009، وجائزة جورج بوشنر 2019، وآخرها النوبل لهذا العام.صدرت الترجمة الأولى من "حزن غير محتمل" تحت عنوان "محنة" عام 2003 في سلسلة "آفاق الترجمة" التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة، وتصدر العربي ترجمة محررة ومعدلة منها.