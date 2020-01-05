محافظة قنا: برامج خاصة لرعاية الأمومة والطفولة

أعلنت محافظة قنا، أن إدارة رعاية الامومة والطفولة بمديرية الصحة قامت بتنفيذ عدد من البرامج الخاصة برعاية الأمومة والطفولة في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 30 نوفمبر 2019 لتشجيع الرضاعة الطبيعية وصرف الألبان المدعمة للأطفال ومكافحة نقص هرمون الغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة وتوفير البطاقات الصحية للحوامل، في إطار اهتمام الدولة بالأمومة والطفولة والمرأة.



كما تم تنظيم برنامج مكافحة نقص هرمون الغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة حيث تم اخد 82354 عينة غدة درقية من الاطفال وتم صرف العلاج ل 52 طفل من مرض قصور الغدة الدرقية بالتعاون مع التامين الصحي وضمن برنامج مكافحة تنظيم نقص فيتامين " أ " للأطفال والسيدات الوالدات تم امداد الاطفال بعمر 9 شهور بعدد 78730 كبسولة وبعمر 18 شهر بعدد 154931 كبسولة وتم امداد السيدات الوالدات بعدد 63703 كبسولة بعد الولادة.



وقامت الادارة بأمداد جميع المواليد والسيدات الحوامل بالبطاقات الصحية واستخراج 56819 شهادة في اطار برنامج رعاية ما قبل الزواج، كما تم تقديم البرامج الخاصة برعاية الامومة والطفولة وتضمنت متابعة (حوامل والولادات - وزيارات نفاس – متابعة الأطفال – الترقب التغذوي).



