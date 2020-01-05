عاجل.. الأهلي يتعاقد مع نجم تشيلسي السابق

تعاقد رسميا نادي أهلي جدة السعودي اليوم الأحد مع لاعب تشيلسي السابق، ماركو مارين، قادما من فريق ريد ستار الصربي.





و أعلن النادي الأهلي اليوم الأحد في بيان له "أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع اللعب الألماني ماركو مارين (30 عاما)، قادما من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة".





وشارك اللاعب اللألماني مع فريق ريد ستار في 27 مباراة هذا الموسم، وقام بتسجيل 4 أهداف فقط ، واستطاع أن يقوم بصنع 11 هدف .



