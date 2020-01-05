Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع نجم تشيلسي السابق

الأحد 05/يناير/2020 - 05:20 م
Advertisements
ماركو مارين
ماركو مارين
مصطفى صابر
Advertisements
تعاقد رسميا نادي أهلي جدة السعودي اليوم الأحد مع لاعب تشيلسي السابق، ماركو مارين، قادما من فريق ريد ستار الصربي.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الأحد في بيان له "أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع اللعب الألماني ماركو مارين (30 عاما)، قادما من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة".

وشارك اللاعب اللألماني مع فريق ريد ستار في 27 مباراة هذا الموسم، وقام بتسجيل 4 أهداف فقط ، واستطاع أن يقوم بصنع  11 هدف .

وجدير بالذكر أن مارين وبدأ مشواره مع بروسيا مونشنغلادباخ ثم انتقل إلى فيردر بريمن وكان ضمن تشكيلة ألمانيا عند تحقيق المركز الثالث في كأس العالم 2010 وارتدى قميص عديد من الأندية تمثلت في كلا من  تشيلسي الإنجليزي، والفريق الألماني فيردر بريمن، والكبير اليوناني أولمبياكوس ، فيورنتينا الإيطالي، أندرلخت البلجيكي، إشبيلية الإسباني، طرابزون التركي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماركو مارين تشيلسي الاهلي إرين

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر Zamalek LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

'الأعلى للإعلام' يوافق على نقل تردد قناة الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 6 ساعات

zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري.. يالا شوت PLUS

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع نجم تشيلسي السابق

منذ 36 دقيقة

مدرس يتسبب في مصرع تلميذة في القناطر الخيرية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر Zamalek كورة لايف On SPORTS المفتوحة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع السوري عمر السومة

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحسم أهم صفقتين ويقترب من صفقة القرن المُنتظرة

الأهلي يتعاقد مع الصربي دانييل أليكسيتش

أهلي جدة السعودي يتعاقد مع الروماني ماركو مارين

أهلي جدة يُعلن التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

04:43 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

04:44 ص

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

12:40 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر Zamalek LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status