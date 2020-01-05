انا وابي علي فراش جهنم

مساء الخير استاذة نيفين لعلك بالف خير .

المشكلة باختصار .. انا قرآت عندك كذا مشكلة ليها علاقة بزنا المحارم والحقيقة ما كنتش متصورة اني اكون منهم في يوم من الايام ولا كنت متصورة ان في غيري واقع في المصيبة دي .. انا محتاجة حل وبسرعة لان حياتي بتخرب وبخسر ديني وبخسر نفسي بقالي مدة في قرف ومش عارفة ايه السبب .. انا كنت واحدة عادية خالص دخلت الجامعة خلصت اتخطبت اتجوزت خلفت .. جوازي بقاله حوالي ست سنين .. من مدة والدتي اتوفت .. وانا وحيدة مليش اخوات وطبعا كان لازم اقسم وقتي بين رعاية بيتي وابويا اللي بقي لواحده وجوزي الله يكرمه وصاني عليه .. المهم فعلا حصل وبقيت ساعات اروح لابويا لواحدي بحكم ان جوزي مشغول وكمان ده دوري انا مش هوة .. معرفش ليه من قريب بقيت كل ما ادخل بيت اهلي تزيد عندي الحالة الجنسية لدرجة مرة لقيت ابويا ممدد علي السرير بيريح حسيت بانجذاب جنسي تجاهه كبير رهييييب قلت في سري انا اكيد اتجننت او عندي مشكلة في علاقتي بجوزي .. لكن حتي لو كدة ايه علاقة دة بابويا دة الراجل الي مخلفني يعني في العادي لا يمكن شعوري يروح ناحيته ولا هوة كمان .. المهم .. في يوم قررت اروحله واقعد مدة طويلة شوية عشان كان بيشتكي من الوحدة والزهق واخدت معايا قميص نوم معرفش ليه نقيته شفاف وبمواصفات ليلة الدخلة مش قميص واحدة رايحة لابوها ابدا .. قميص لونه روز فاتح بفتحتين لفوق من الجنب وصدر شفاف .. رحت دخلت غيرت هدومي .. اول ما ابويه شافني قالي مش تبردي كدة يا بنتي ؟ قلتله لا الجو حلو وانا مطولة محتاجة اقعد براحتي .. مردش علية وبص للتلفزيون يكمل متابعة وانا فجآة الحالة الجنسية اشتغلت لدرجة اني مش قادرة اقاومها وتعمدت اني امشي من قدام ابويا كذا مرة وطبعا صدري كله برة ورجلية كلها باينه ومش لابسة ملابس داخلية .. حسيت ساعتها اني داخلة علي منطقة خطر ودماغي قعدت تجيب وتودي انا ايه اللي بهببه دة ايه اللي انا فيه دة ملقتش رد غير اني اترميت في حضن ابويا علي كتفه والغريب انه قاعد ساكت تماما وفجآة لاحظته في حالة انتصاب كاملة .. دخلنا غرفة النوم من سكات وحص اللي حصل .. بعد ما خلصنا قمنا بصينا لبعض بصة بقرف وخزي ورحت غيرت هدومي ورحت بيت الزوجية .. ومن ساعتها وانا مش بتصل بآبويا وجوزي واخد باله وفضل يقولي انتي ليه مش بتروحي لبباكي اتحجج بآي كلام لكن النار بتاكل في قلبي .. ومش عارفة هحط عيني في عنيه بعد كدة ازاي .. حصل ازاي وليه معرفش ازاي اصلا افكر في كدة معرفش .. طيب انا ومجنونة ابويا كمان مجنون ؟ .. حاسة اني في مكان غريب بمشاعر مخيفة وغريبة انا فين معرفش





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

انتي في النار حضرتك .. لا حول ولا قوة الا بالله .. تاخدي بعضك وعلي اي دكتور لانك هتعيشي في جحيم الفترة اللي جاية هتخلي الاحداث تكمل في طريق جهنم بجد .. وتراجعي نفسك مع الطبيب في خد سير علاقتك بجوزك وحاولي تفهمي منه انه ليه دخلتي المنطقة دي فجآة كدة . وارجوكي لا تردد في القرار دة .. وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله