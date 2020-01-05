مؤشر سوق دبي يهبط 3% بختام تعاملات جلسة الأحد









سوق دبي المالي





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط المؤشر بنسبة 3.06% خاسرا 84.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2684.24 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي اليوم 137 مليون سهم محققة ما قيمته 156.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2721 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع سهم واحد، وانخفض 31 سهما، واستقر سهم واحد.





وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي ، فقد هبطت نحو 8 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.37%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 5.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.89%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.79%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.72%.





وعلي مستوي الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة مجموعة السلام القابضة وحيدا بنسبة 5.71%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.89%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.61%