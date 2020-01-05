كاتب ليبي: "عندنا سلاح في كل بيت لصد الغزو التركي" (فيديو)

ثمن محمد العمامي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، القرارات التي خرج بها مجلس النواب الليبي بشأن الاتفاقية التي عقدها الرئيس التركي أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مؤكدًا أن تلك الاتفاقية باطلة.





وأشار "العمامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن تكاتف الشعب الليبي ملفت للنظر، حيث أن كل القبائل الليبية اتفقت على أنه لا مجال لترك جندي تركي واحد على الأرض الليبية، وهو ما يعد أمر جيد.



