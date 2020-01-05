Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاتب ليبي: "عندنا سلاح في كل بيت لصد الغزو التركي" (فيديو)

الأحد 05/يناير/2020 - 04:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
ثمن محمد العمامي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، القرارات التي خرج بها مجلس النواب الليبي بشأن الاتفاقية التي عقدها الرئيس التركي أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مؤكدًا أن تلك الاتفاقية باطلة.

وأشار "العمامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن تكاتف الشعب الليبي ملفت للنظر، حيث أن كل القبائل الليبية اتفقت على أنه لا مجال لترك جندي تركي واحد على الأرض الليبية، وهو ما يعد أمر جيد.

وأكد المحلل السياسي الليبي، أن الليبيين قادرون على حماية أراضيهم، وجميعهم يستطيعون التعامل مع السلاح، منوها بأنه لا يخلو بيت ليبي من السلاح، وقادرون على مواجهة الغزو التركي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا غزو تركي أسلحة أخبار ليبيا

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة تخرج إلي النور وتقارير سعودية تؤكد إتمامها

منذ حوالي 5 ساعات

مدرس يتسبب في مصرع تلميذة في القناطر الخيرية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على مشاركة "كهربا" أمام نادي مصر

منذ ساعة و نصف

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من موجة طقس عنيفة

منذ ساعة و 17 دقيقة

المستشار العسكري لخامنئي يكشف كيفية الرد على مقتل سليماني

منذ أقل من ساعتين

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مسؤول ليبي: "لن نسمح لتركيا بنهب ثرواتنا.. واحتلال أراضينا"

المجلس الرئاسي الليبي يسعى إلى عزل السراج بعد الاتفاقية مع تركيا

مجلس النواب الليبي: الشعب سيلتف حول الجيش لصد الغزو التركي

النواب الليبي يعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات التدخل التركي.. السبت

حركة وطنية ليبية تدعو المواطنيين للالتحام بالجيش ومواجهة الغزو التركي

نواب ليبيون يطالبون بالتصويت على تحويل السراج للنائب العام

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

12:40 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

04:44 ص

مدرس يتسبب في مصرع تلميذة في القناطر الخيرية

03:34 م

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

11:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status