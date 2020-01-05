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البورصة المصرية تتهاوي .. إيقاف التداول علي أسهم 90 شركة لتراجعها 5%

الأحد 05/يناير/2020 - 02:25 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

أوقفت البورصة المصرية،  التعامل على أسهم 90 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة انخفاض 5%.
جاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى:

1-  سيدى كرير للبتروكيماويات
2- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية.
3- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
4-  حديد عز.
5-  العز للسيراميك والبورسلين.
6-  التعمير والاستشارات الهندسية، المالية والصناعية المصرية.
7-  الحديد والصلب المصرية
8-  القلعة للاستشارات المالية.
9-  يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.
10-  مصر للألومنيوم.
11-  النصر للملابس والمنسوجات
12- آسيك للتعدين، ليسيكو مصر
13-  المصرية للمنتجعات السياحية
14-  المصرية لتطوير صناعة البناء.
15-  العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.
16- الشمس للإسكان والتعمير
17-  أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.
18-  المجموعة المالية هيرمس القابضة.
19-  جنوب الوادى للأسمنت
20- شركة النصر للأعمال المدنية.
21-  فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية
22-  مصر الوطنية للصلب-عتاقة
23-  الدلتا للسكر
24- الدولية للمحاصيل الزراعية
25-  مجموعة عامر القابضة
26-  مطاحن ومخابز الإسكندرية
27-  ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
28-  العامة لصناعة الورق-راكتا
29- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير
30-  ابن سينا فارما
31-  ارابيا انفستمنتس هولدنج
32-  اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية
33-  سى اى كابيتال القابضة
34- رمكو لإنشاء القرى السياحية
35-  الشرقية الوطنية للأمن الغذائى
36-  المجموعة المصرية العقارية
37-  العربية المتحدة للشحن والتفريغ
38-  العامة لمنتجات الخزف والصينى
39-  العربية وبولفارا للغزل والنسيج
40-  العربية لحليج الأقطان  


كما تم إيقاف كلاً من أوراسكوم للتنمية مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، راية لخدمات مراكز الاتصالات، بالم هيلز للتعمير، غاز مصر، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلى للتنمية والاستثمار، العربية للخزف- سيراميكا ريماس، مدينة نصر للإسكان والتعمير، جى بى اوتو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بنك قناة السويس، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، دايس للملابس الجاهزة، مجموعة بورتو القابضة، مصر لصناعة الكيماويات، البويات والصناعات الكيماوية، رواد السياحة، العربية للمحابس، أجواء للصناعات الغذائية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العربية للأسمنت، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية للاتصالات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الحديثة للمواد العازلة، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

وتم  أيضاً إيقاف،  القابضة المصرية الكويتية و مصر للزيوت و الصابون ، مطاحن مصر الوسطي ، وجهينة للصناعات الغذائية ، مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو ، الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية ، اوراسكوم للاستثمار القابضه  ، المنصورة للدواجن ، وشمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) ،  الالومنيوم العربية مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر ، مصر الجديدة للاسكان والتعمير ،  القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه ، حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة ، الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.

أسباب تراجع البورصة المصرية اليوم 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية  بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط  كبيرة من مبيعات المصريين والعرب، علي خلفية الأحداث الجيوسياسية والتوترات العالمية الغير مسبوقة ، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم السليماني ، والذي أحدث توترات كبيرة بين أمريكا وإيران ، حيث إستنكرت إيران هذه الأحداث وعبرت عن غضبها  بمظاهرات تطالب  إختفاء الوجوه الأمريكية من الشرق الأوسط ، وقابل ترامب هذه التظاهرات بتهديدات أنه سيحارب إيران بأحدث التقنيات في حالة وقوع هجمات.

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