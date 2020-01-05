الموقع الرسمي لـ "خامنئي" ينشر صورة سليماني والمهندس "في الجنة"

نشر الموقع الرسمي للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي صورة توضيحية تظهر القائد السابق لقوات القدس فيلق الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في احتضان مع الإمام حسين وهو يصل إلى الجنة.



وتُظهر الصورة المنشورة على موقع خامنئي الرسمي ومشاركتها على نطاق واسع على المواقع التي تديرها الدولة واصفًا سليماني في السماء مع الإمام الحسين.



والقائد الأعلى الإيراني السابق ومؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخمينئي حاضرين في الصورة، وهو يقف إلى جانبه بينما احتضن سليماني الإمام الحسين.



والإمام حسين بن علي هو أحد أحفاد النبي محمد. كما يوجد في الصورة إمام آخر، يُفترض أنه شقيق الإمام حسين، عباس بن علي. ولم تظهر وجوه الأئمة.



وفي الزاوية العلوية اليمنى من الصورة، نقل عن خامنئي إبلاغ الشعب الإيراني بأن سليماني ذهب إلى الجنة. والاقتباس مأخوذ من بيان لخامنئي عقب مقتل سليماني.



وقُتل سليماني، الذي كان يرأس قوة القدس للنخبة الإيرانية - الذراع الخارجي لحرس الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) - في غارة جوية أمريكية في بغداد يوم الجمعة.



كما قُتل نائب قائد الميليشيات التي تدعمها إيران والمعروف باسم قوات التعبئة الشعبية أبو مهدي المهندس في الهجوم. كما أن المهندس موجود أيضا في الصورة.



وتعهد المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم خامنئي والرئيس حسن روحاني، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، بالانتقام من الولايات المتحدة.



وعين خامنئي العميد. اللواء إسماعيل غاني، نائب سليماني، ليحل محله كرئيس لقوة القدس.



ونشر موقع خامنئي يوم الجمعة صورة توضيحية أخرى مماثلة، تظهر سليماني في أحضان الإمام حسين.



