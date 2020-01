نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020

كان كل من جوشوا جاكسون وجودي تيرنر سميث، يلتقطان الصور لفي حفل Golden Globe 2020لمجلة W يوم الجمعة.



أفيد قبل أيام من الإجازة بأن الزوجين، اللذين كانا قد أعلنا ​​علاقتهما العام الماضي فقط، تزوجا سرًا ويتوقعان طفلهما الأول. لم يعلق الزوجان على أي منهما.



في الحفل، عرضت جودي ما بدا أنه نتوء طفل في فستان طويل بأكمام كريمية مربعة مع طوق مرقع رفيع، وصندل أسود ونظارات كبيرة، وارتدى جاكسون حلة داكنة بدون ربط. وتعامل الاثنان مع نجوم مثل كريج روبنسون وإيلين بومبو ولورا ديرن المرشحة لجائزة غولدن غلوب لدورها في فيلم Marriage Story على نتفليكس.



من بين الضيوف المشهورين آدم درايف المرشح لجائزة جولدن جلوب عن Marriage Story، كريس إيفانز، جوي كينج المرشحة لدورها في مسلسلات هولو The Act، ليوناردو دي كابريو الذي تم ترشيحه لدوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، مخرجه كوينتين تارانتينو، ناتاشا ليون المرشحة لدورها في فيلم Russian Doll، خواكين فينيكس المرشح لأدائه في فيلم Joker، وخطيبته ممثلة روني مارا، وأخته الممثلة راين فينيكس.



شوهد أيضًا: أنطونيو بانديراس المرشح للفيلم Pain and Glory، أكوافينا، سينثيا إريفو، كيجان مايكل كاي، راشيدة جونس، تيفاني هاديش، آنا باكين، آرمي هامر وبين بلات الذي تم ترشيحه لدوره في The Politician.



أقيم الحدث في شاتو مارمونت في غرب هوليوود، واحتفل أيضًا بإصدار W's Best Performance issue، في المدرجات في 4 فبراير.



من بين الجهات الراعية Elyx Vodka، Acqua di Parma، Cadillac، Ferrari TrentoDoc، Tanqueray Gin،.Tequila Casa Dragones، Vero Water، WhistlePig Rye Whiskey