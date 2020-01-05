Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020

الأحد 05/يناير/2020 - 01:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
كان كل من جوشوا جاكسون وجودي تيرنر سميث، يلتقطان الصور لفي حفل Golden Globe 2020لمجلة W يوم الجمعة.

أفيد قبل أيام من الإجازة بأن الزوجين، اللذين كانا قد أعلنا ​​علاقتهما العام الماضي فقط، تزوجا سرًا ويتوقعان طفلهما الأول. لم يعلق الزوجان على أي منهما.

في الحفل، عرضت جودي ما بدا أنه نتوء طفل في فستان طويل بأكمام كريمية مربعة مع طوق مرقع رفيع، وصندل أسود ونظارات كبيرة، وارتدى جاكسون حلة داكنة بدون ربط. وتعامل الاثنان مع نجوم مثل كريج روبنسون وإيلين بومبو ولورا ديرن المرشحة لجائزة غولدن غلوب لدورها في فيلم Marriage Story على نتفليكس.

من بين الضيوف المشهورين آدم درايف المرشح لجائزة جولدن جلوب عن Marriage Story، كريس إيفانز، جوي كينج المرشحة لدورها في مسلسلات هولو The Act، ليوناردو دي كابريو الذي تم ترشيحه لدوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، مخرجه كوينتين تارانتينو، ناتاشا ليون المرشحة لدورها في فيلم Russian Doll، خواكين فينيكس المرشح لأدائه في فيلم Joker، وخطيبته ممثلة روني مارا، وأخته الممثلة راين فينيكس.

شوهد أيضًا: أنطونيو بانديراس المرشح للفيلم Pain and Glory، أكوافينا، سينثيا إريفو، كيجان مايكل كاي، راشيدة جونس، تيفاني هاديش، آنا باكين، آرمي هامر وبين بلات الذي تم ترشيحه لدوره في The Politician.

أقيم الحدث في شاتو مارمونت في غرب هوليوود، واحتفل أيضًا بإصدار W's Best Performance issue، في المدرجات في 4 فبراير.

من بين الجهات الراعية Elyx Vodka، Acqua di Parma، Cadillac، Ferrari TrentoDoc، Tanqueray Gin،.Tequila Casa Dragones، Vero Water، WhistlePig Rye Whiskey
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
نجوم هوليوود في حفل Golden Globe 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير الفجر الفني الروب Golden Globe 2020

أخبار تهمك

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 20 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

منذ ساعة و 11 دقيقة

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من كارتيرون قبل مواجهة طنطا في الدوري الممتاز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ يوم

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

منذ 18 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"جولدن جلوب" تعلن عن قائمة المرشحين لجوائزها بدورتها رقم 77 لعام 2020

حضور بارز للنجوم الأستراليين وتغيب السيدات عن "أفضل إخراج" بجوائز جولدن جلوب

تشارليز ثيرون تهاجم "جولدن جلوبز" بسبب غياب السيدات عن جائزة "أفضل إخراج"

جائزة شرفية لـ توم هانكس بحفل جوائز جولدب جلوب الـ 77

نشر القائمة الكاملة لترشيحات جوائز Golden Globe 2020

جريتا جيرويج تناقش فيلمها الجديد في نيويورك بقاعة 92Y

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:38 ص

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

12:13 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

04:44 ص

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

01:06 م

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

11:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status