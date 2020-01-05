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محمود سعد وحسام موافي يطلقان مبادرة لمنع التدخين بالأماكن العامة (فيديو)

الأحد 05/يناير/2020 - 01:05 م
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محمود سعد
محمود سعد
رقية جمال
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أطلق الإعلامي محمود سعد، والدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، مبادرة من برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، للتوقف عن التدخين في الأماكن العامة للمساهمة في التوقف عن التدخين بشكل نهائي.

وناشد "موافي"، خلال حواره بالبرنامج، المدخنين بعدم الغضب من حديثه عن أضرار التدخين، معقبًا ساخرًا: "زي اللي راح يشتري علبة سجاير لقى مكتوب عليها تسبب الضعف الجنسي، طلب سجاير من اللي بتسبب السرطان"، متابعًا: "هل المدخن سيكون سعيدا حينما يجد ابنه الذي يبلغ من العمر 12 عاما يعاني من مرض خطير ".

وقال الإعلامي محمود سعد، إن حديثهم طبي، ومحاولة لمساعدة المدخنين في الامتناع عن التدخين، وربما يقتنع به البعض ويكون مفيد له، مشددًا على أن من يمتنع عن التدخين يفيد أسرته بأكملها وليس نفسه فقط.
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محمود سعد حسام موافي توك شو تدخين اخبار مصر

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