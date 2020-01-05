عاجل.. نانسي عجرم تتعرص لإصابة بعد مقتل سارق فيلتها (صورة)
تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإصابة في قدمها اليمنى حيث ظهر أحد المعالجين لها الذي كانت تظهر يديه وهو يعالجها بينما كانت هي تمسك يدها وهي في في حالة انهيار، وذلك بعدما اقتحم لص سوري الجنسية لفيلتها بدافع السرقة ما أدى إلى مقتله.
وقام فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بالدفاع عن نفسه إزاء تعرضه وأفراد أسرته للخطر من جانب لص اقتحم فلليته الخاصة وأصابهم بحالة من الذعر الأمر الذي جعله يصوب له عدة طلقات نارية أدت إلى مقتله.
وكان قد اضطر الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لارتكاب جريمة قتل دفاعًا عن النفس بحق مواطن سوري الجنسية يُدعى محمد حسن الموسى مواليد عام 1989 بعدما اقتحم "فيلا" الفنانة اللبنانية بغرض السرقة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ومواقع محلية تفاصيل الواقعة بأن قوى أمنية تتواجد حاليًا في فيلا الفنانة نانسي عجرم وفادي الهاشم للبحث في الأدلة الجنائية ومواصل التحقيقات بعد تعرض مواطن سوري للقتل خلال محاولته السطو على الفيلا.
يُذكر أن نانسي عجرم أطلت أمس في أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز"، والذي انتهت من تصوير حلقاته مؤخرًا، وتشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب المطربين عاصي الحلاني ومحمد حماقي.