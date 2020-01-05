عاجل.. نانسي عجرم تتعرص لإصابة بعد مقتل سارق فيلتها (صورة)

تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإصابة في قدمها اليمنى حيث ظهر أحد المعالجين لها الذي كانت تظهر يديه وهو يعالجها بينما كانت هي تمسك يدها وهي في في حالة انهيار، وذلك بعدما اقتحم لص سوري الجنسية لفيلتها بدافع السرقة ما أدى إلى مقتله.

وقام فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بالدفاع عن نفسه إزاء تعرضه وأفراد أسرته للخطر من جانب لص اقتحم فلليته الخاصة وأصابهم بحالة من الذعر الأمر الذي جعله يصوب له عدة طلقات نارية أدت إلى مقتله.



