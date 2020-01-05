Advertisements
Advertisements
Advertisements

العراق: قتلى جراء اعتراض محتجين موكبا رمزيا لتشييع سليماني

الأحد 05/يناير/2020 - 01:00 م
Advertisements
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة عراقيين خلال اعتراض محتجين على قيام مجموعة مسلحة بإجراء تشييع رمزي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

 

وقد اشتبك المعتصمون العراقيون، مع المجموعة المسلحة في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

 

واعلنت مصادر، وصول جثمان قاسم سليماني، إلى إيران وسط حشود من المشيعين، بعد أن قتل في غارة جوية أمريكية شنتها طائرة من دون طيار.

 

وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب 52 موقعا داخل إيران إذا ردت طهران بمهاجمة أمريكيين.

 

وقال ترامب على حسابه في تويتر، إن الولايات المتحدة حددت بالفعل 52 موقعا إيرانيا لضربها، "بعضها يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لإيران وفي الثقافة الإيرانية". وأضاف: "الضربات ستكون سريعة وقوية للغاية".

 

وزارد مقتل سليماني يوم الجمعة في العراق من حدة التوترات بين طهران وواشنطن بعد أشهر من العقوبات والتهديدات التي وضعت الشرق الأوسط على حافة الهاوية.

 

وقد وعدت إيران "بانتقام قاس" على مقتل سليماني. وتولى إسماعيل قاآني، نائب سليماني منذ فترة طويلة، قيادة فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

 

وسقطت مجموعة من القذائف في بغداد مساء السبت داخل المنطقة الخضراء أو بالقرب منها، وتضم المنطقة مكاتب حكومية وسفارات أجنبية، من بينها السفارة الأمريكية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل سليماني تشييع جثمان سليماني العراق إسماعيل قاآني

أخبار تهمك

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ يوم

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ ساعة و 14 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

منذ ساعة الا ربع

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من كارتيرون قبل مواجهة طنطا في الدوري الممتاز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

منذ ساعة و 11 دقيقة

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

منذ 18 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي الإيراني بعد اغتيال "سليماني"

إيران تستدعي السفير السويسري في طهران

بعد اغتياله.. من هو قاسم سليماني الذي قتلته أمريكا بصواريخ "كاتيوشا"صباح اليوم؟

من هو إسماعيل قآني .. ما لا تعرفه عن "قائد الفيلق الجديد"!

من هو إسماعيل قآني .. ما لا تعرفه عن "قائد الفيلق الجديد"!

ترامب: "سليماني" كان يجب قتله قبل أعوام كثيرة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:38 ص

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

12:13 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

04:44 ص

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

01:06 م

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

11:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status