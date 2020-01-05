العراق: قتلى جراء اعتراض محتجين موكبا رمزيا لتشييع سليماني

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة عراقيين خلال اعتراض محتجين على قيام مجموعة مسلحة بإجراء تشييع رمزي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقد اشتبك المعتصمون العراقيون، مع المجموعة المسلحة في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

واعلنت مصادر، وصول جثمان قاسم سليماني، إلى إيران وسط حشود من المشيعين، بعد أن قتل في غارة جوية أمريكية شنتها طائرة من دون طيار.

وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب 52 موقعا داخل إيران إذا ردت طهران بمهاجمة أمريكيين.

وقال ترامب على حسابه في تويتر، إن الولايات المتحدة حددت بالفعل 52 موقعا إيرانيا لضربها، "بعضها يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لإيران وفي الثقافة الإيرانية". وأضاف: "الضربات ستكون سريعة وقوية للغاية".

وزارد مقتل سليماني يوم الجمعة في العراق من حدة التوترات بين طهران وواشنطن بعد أشهر من العقوبات والتهديدات التي وضعت الشرق الأوسط على حافة الهاوية.

وقد وعدت إيران "بانتقام قاس" على مقتل سليماني. وتولى إسماعيل قاآني، نائب سليماني منذ فترة طويلة، قيادة فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وسقطت مجموعة من القذائف في بغداد مساء السبت داخل المنطقة الخضراء أو بالقرب منها، وتضم المنطقة مكاتب حكومية وسفارات أجنبية، من بينها السفارة الأمريكية.