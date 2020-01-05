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وكيل "تعليم" بدمياط: لا شكاوى في امتحانات النقل

الأحد 05/يناير/2020 - 12:55 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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تفقد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمدارس المحافظة "ابتدائي وإعدادي"، والتي بدأت السبت الماضي.

وأجرى وكيل الوزارة، جولة تفقدية داخل المدارس للاطمئنان على الطلاب داخل اللجان وعلى انضباط سير الامتحانات، وتأكد بالفعل من عدم وجود شكاوى تواجههم خلال سير الامتحانات.

وأكد "سويلم" على ضرورة توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال امتحانات نصف العام، مشددا على ضرورة توفير الراحة النفسية لهم والهدوء والمقاعد المناسبة والإضاءة الجيدة بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان ودورات المياه.

وشدد على حسن معاملة الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان متمنيًا دوام التوفيق والنجاح.

وأدى طلاب الصف الثالث والرابع الابتدائي الامتحان اليوم في مادتي الرياضيات والدين، وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية والصف الثاني الإعدادي الجبر والتربية الفنية، كما أدى طلاب الصف الأول والثاني الثانوى العام الامتحان في مادتي التربية الوطنية والحاسب الآلي، على أن تتوقف الامتحانات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء للاحتفالات أعياد الميلاد وتستأنف يوم الخميس.
وكيل "تعليم" بدمياط: لا شكاوى في امتحانات النقل
وكيل "تعليم" بدمياط: لا شكاوى في امتحانات النقل
وكيل "تعليم" بدمياط: لا شكاوى في امتحانات النقل
وكيل "تعليم" بدمياط: لا شكاوى في امتحانات النقل
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